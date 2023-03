Janus Henderson sort un fonds dettes émergentes en devises fortes

Janus Henderson vient de lancer un fonds de dettes émergentes dénommé Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency. Ce fonds investira dans des obligations libellées en devises fortes. Il comprendra de la dette souveraine, quasi-souveraine, supranationale et d’entreprise sur les marchés émergents. Il sera référencé à l’indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified. Disponible sous la forme d’une Sicav, ce fonds est destiné aux investisseurs institutionnels et wholesale européens. Il est catégorisé Article 8 selon le règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Ce véhicule sera géré par les gérants Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard et Sorin Pirău, qui ont rejoint Janus Henderson en septembre 2022. Cette équipe est basée à Copenhague, où la société de gestion américano-britannique a récemment ouvert un bureau. Janus Henderson gérait 287 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 décembre 2022.