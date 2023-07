Janus Henderson renforce son équipe actions à l'échelle mondiale

Janus Henderson vient d’annoncer la nomination de Marc Pinto en tant que directeur des actions pour les Amériques et Lucas Klein au même poste pour l’Europe Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et l’Asie-Pacifique. La société de gestion britannique a également promu Julian McManus, jusqu’ici cogérant de la stratégie Global Alpha Equity, en tant que gérant principal.

Marc Pinto, qui a quitté Janus Henderson en 2021 après y avoir travaillé pendant près de 27 ans comme gérant, revient pour diriger l’équipe de gestion et de recherche actions aux États-Unis. Il remplacera George Maris, qui a démissionné après 12 ans au sein de la société de gestion britannique, dont plus de cinq ans en tant que directeur des actions pour les Amériques.

Basé à Denver à partir d’août prochain, Marc Pinto sera rattaché à Ali Dibadj, directeur général. Avant de rejoindre Janus Henderson en 1994, il a occupé le poste d’analyste chez Priory Investments, Goldman Sachs et Fred Alger Management.

Lucas Klein, quant à lui, assumera les fonctions de directeur des actions pour l’EMEA et l’Asie-Pacifique à partir de septembre prochain. Basé à Londres, il sera également rattaché à Ali Dibadj. Il remplacera Alex Crooke, qui occupait ce poste depuis 2018. Pour sa part, Alex Crooke continuera de gérer le fonds Bankers Investment Trust et la stratégie Global Equity Income. Lucas Klein arrive de Fidelity International, où il travaillait depuis 2018. Il était d’abord directeur de recherche avant d’être promu au poste de directeur des actions américaines en 2020. Il a ensuite été nommé directeur mondial de la recherche actions en 2022. Auparavant, il a travaillé comme gérant et analyste chez Putnam Investments, Ameriprise Financial Services et Morgan Stanley.

La société de gestion a également promu Julian McManus, jusqu’ici co-gérant de la stratégie Global Alpha Equity, en tant que gérant principal de ce véhicule. Il travaille chez Janus Henderson depuis 2005, où il est entré comme analyste et gérant. Depuis 2018, il cogère également la stratégie International Alpha Equity.

Janus Henderson gérait près de 311 milliards de dollars d’encours au 31 mars 2023.

