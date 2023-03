J. Safra Sarasin ouvre une filiale à Milan

Le groupe suisse J. Safra Sarasin vient d’ouvrir une filiale à Milan qui sera dirigée par Massimo Sabatini. Ce dernier sera responsable du développement et de la croissance des activités institutionnelles et wholesale du pôle gestion d’actifs de la banque suisse en Italie. Massimo Sabatini a rejoint J. Safra Sarasin en avril 2022 après avoir passé douze ans au sein de GAM Italie, dernièrement en tant que responsable wholesale et institutionnels. Avant cela, il a travaillé chez Julius Baer.