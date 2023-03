Intesa se désespère de ne pouvoir faire d’acquisitions

La banque italienne ne trouve pas chaussure à son pied. Selon son directeur général Carlo Messina, Intesa Sanpaolo aurait besoin d’un accord de fusion ou d’une acquisition transfrontalière pour devenir un leader européen de la gestion et de la protection de patrimoine, mais il n’y a pas de cibles appropriées à l’heure actuelle. «La gestion et la protection du patrimoine sont absolument le modèle commercial gagnant... si nous voulons devenir un leader incontesté, cela doit être transfrontalier», a-t-il déclaré mardi sur Bloomberg TV. Il estime que s’intéresser à de grands concurrents induit des risques d’exécution trop importantstout en déplorant le prix trop élevé des plus petits acteurs par rapport à leur valeur comptable.