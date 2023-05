HSBC recrute un directeur de la recherche alternative

La division d’investissements alternatifs de HSBC a nommé Dave Lowery au poste de directeur de la recherche alternative, selon un post sur LinkedIn.

Dave Lowery arrive de Preqin, où il occupait le même poste depuis 2020. Auparavant, il a travaillé comme directeur de la recherche stratégique chez NTT Global Data Centers de 2018 à 2020. Il a occupé le poste d’analyste senior pour les actifs réels et l’infrastructure chez Axa IM de 2014 à 2018 et spécialiste au sein du Trésor britannique de 2012 à 2014. Il a aussi été directeur de la recherche chez Faraday Research. Au début de sa carrière, il a occupé le poste d’analyste d’investissement chez East Riding Pension Fund et Lodestar Capital Partners.