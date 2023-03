Hexagone recrute un sélectionneur de fonds de Delubac AM

La société de conseil Hexagone vient de recruter Hadrien Elenas comme chargé de mission senior. Il accompagnera les investisseurs institutionnels dans leur allocation d’actifs et leur sélection de fonds.

L’intéressé arrive de Delubac AM, où il était sélectionneur de fonds et gérant depuis deux ans, et où il a commencé sa carrière comme assistant gérant en 2021.

