Hexagone recrute un responsable de l’ingénierie financière

L'Agefi

Le hedge fund américain Millennium Management a séparé la direction de sa division obligations et matières premières, rapporte Bloomberg. Rich Mazzella, qui était précédemment directeur adjoint de l’unité, a été nommé directeur des obligations et Anthony Dewell directeur des matières premières selon une source au fait des changements. Mark Tsesarky, qui était co-directeur de l’unité, va occuper les fonctions de vice-président obligations et matières premières. L’avenir de l’autre co-directeur, John Anderson, n’est pas connu.