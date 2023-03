Harvest fait l’acquisition de Feefty

Et de trois ! Après Fidroit en 2020 puis Quantalys en 2021, le groupe de solutions de gestion patrimoniale Harvest a annoncé l’acquisition de la plateforme de produits structurés Feefty.

L’acquisition se fera en deux parties : au closing en avril prochain, Harvest possèdera 52% du capital de Feefty, avant de récupérer les 48% restant d’ici 2026.

Les trois co-fondateurs de Feefty toujours en place (Grégory Vial, Guillaume Dumans et Marc-Antoine Fonné, Julien Marette ayant quitté la société depuis un an) ainsi que Benoit Challon-Belval, directeur associé, cèdent ainsi leurs parts, en échange d’une prise de participation dans celui du groupe Harvest.

Aucun des deux nouveaux partenaires n’a souhaité communiquer le montant de l’acquisition.

Créée en 2019, Feefty s’adresse aux professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine. Elle leur permet de créer, souscrire et suivre des produits structurés en ligne. Son offre sera à présent intégrée aux outils commercialisés par Harvest, tels que O2S, afin de permettre à ses utilisateurs de construire, souscrire, référencer et suivre les produits de leurs clients.

Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans l’ambition d’Harvest de devenir un leader des solutions financières et patrimoniales européen.