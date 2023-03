Hanneke Smits (BNY Mellon IM): « Il nous faut une définition commune de l’ESG »

L’AGEFI - Pourquoi sortir de la dette privée en vendant Alcentra alors que la plupart des grands assets managers recherchent cette expertise ?

HANNEKE SMITS - L’aspect intéressant de cet accord est que nous continuerons à offrir les capacités d’Alcentra sur les fonds sous-conseillés BNY Mellon existants dans certaines régions, tout en donnant à Alcentra le soutien nécessaire à son développement international. Il nous a semblé qu’un asset manager indépendant, doté d’une plate-forme mondiale déjà établie, était le mieux adapté pour le faire, plutôt qu’une filiale d’un groupe bancaire. Cette opération, qui s’élève à un milliard de dollars, inclut 350 millions de dollars en cash et 350 millions de complément de prix sur quatre ans. Elle nous permettra de redéployer 300 millions de fonds propres (seed capital), en provenance des fonds d’Alcentra, vers de l’innovation de produits. Cette libération de capital nous permettra d’investir dans nos autres expertises comme les produits retraite, l’ESG (environnement, social, gouvernance, NDLR) et les fonds thématiques.

Considérez-vous désormais votre dispositif multi-boutiques comme optimal ?

Depuis 2007, nous avons entrepris de rationaliser notre portefeuille, qui est passé de vingt-sept à sept entreprises, afin de mieux mettre en œuvre nos compétences spécialisées à grande échelle. Les sept sociétés d’investissement que nous avons aujourd’hui sont : ARX au Brésil, Dreyfus, Insight, Mellon, Newton, Siguler Guff et Walter Scott. Lorsque j’ai pris la direction générale il y a deux ans, j’ai voulu que chacune se recentre davantage encore sur ses expertises. Les activités actions de Mellon ont ainsi été transférées à Newton, et les activités de fixed income à Insight, Mellon étant désormais dédiée à la gestion indicielle.

Faut-il le compléter par des acquisitions ?

De manière générale, nous sommes satisfaits de notre portefeuille, même si nous envisageons toujours des acquisitions de manière opportuniste, si elles nous permettent d’accroître nos capacités d’investissement ou bien de distribution.

Vous avez lancé une activité d’ETF (exchange-traded funds) aux Etats-Unis. Quand allez-vous la déployer en Europe ?

Nous n’avons pas de date précise mais, à terme, nous le ferons, oui. Les ETF sont des produits de plus en demandés par les investisseurs. NA Investment Advisor fournit des ETF pour l’ensemble de nos boutiques, y compris Insight, Newton et Mellon. Nous explorerons donc la possibilité de les répliquer en Europe.

Insight est un gros acteur du « liability-driven investment » (LDI), la gestion actif-passif des fondsde pension. La crise qui a secoué le secteur au Royaume-Uni fin septembre vous fait-elle craindre un tour de vis réglementaire sur ce marché ?

Personne n’avait prévu un choc aussi rapide sur les rendements des emprunts d’Etat britanniques, dans les heures qui ont suivi la présentation du mini-budget du gouvernement. L’intervention de la Banque d’Angleterre a été nécessaire et décisive pour calmer le marché et permettre aux fonds de répondre de manière ordonnée à leurs appels de marge. Nous discutons aujourd’hui activement avec le régulateur, et il est probable qu’à l’avenir, le système de LDI opère avec des coussins de liquidité plus élevés et un effet de levier plus faible. Par ailleurs, si la hausse des taux a créé un problème ponctuel de liquidité pour les fonds de pension à prestations définies, elle améliore leur solvabilité et remet les régimes à l’équilibre. Ces conditions pourraient favoriser des rachats de portefeuille.

Au-delà du cas britannique, comment la chute des marchés et le changement de régime de taux d’intérêt affectent-ils votre modèle d’affaires ?

La correction généralisée de 2022 affecte le modèle traditionnel d’allocation 60/40 des portefeuilles (60 % en actions et 40 % en obligations, NDLR), puisque les deux classes d’actifs ont perdu. Cela nous pousse à une approche plus innovante en matière de gestion multi-actifs. Les clients adoptent davantage une stratégie outcome-based, c’est-à-dire qui apporte du rendement par les dividendes ou une protection contre l’inflation. Ils restent aussi attachés à l’ESG et à la gestion thématique.

Quand bien même la notion d’ESG est revue à l’aune de la guerre en Ukraine, voire contestée par certains Etats américains ?

Nous ne pratiquons pas l’exclusion d’un secteur donné au niveau de notre politique d’investissement. En tant que fiduciaire, ce sont nos clients qui peuvent la demander dans le cadre de leur mandat. Un secteur comme la défense, que certains asset managers excluaient de leurs fonds ESG, peut donc avoir sa place dans les nôtres. C’est aussi l’argument que nous tentons de faire valoir auprès de certains Etats américains, où l’investissement responsable est devenu un enjeu politique et qui menacent d’exclure de leurs appels d’offres les asset managers qui n’investissent pas dans l’armement ou les hydrocarbures. Nos discussions se poursuivent. La période est délicate pour les gestionnaires d’actifs mondiaux, car nous devons nous adapter dans le même temps à un renforcement de la réglementation contre le greenwashing. Il serait souhaitable que sur ce point, les différentes juridictions s’accordent sur des définitions communes, par exemples en termes de labels verts comme les fonds article 8 et 9 dans l’Union européenne.

Comment jugez-vous la faillite de FTX et l’effondrement d’une partie de l’écosystème crypto ?

BNY Mellon IM n’a pas d’exposition spécifique à ce marché et pour le compte de ses clients. En revanche, le groupe continue à s’intéresser aux potentialités de la technologie sous-jacente, la blockchain. La « tokenisation » des actifs permet par exemple d’offrir une liquidité instantanée à différents marchés, comme l’immobilier.

Propos recueillis par Alexandre Garabedian et Réjane Reibaud