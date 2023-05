Guggenheim Partners envisage de quitter Chicago

Le hedge fund américain Guggenheim Partners ne voit pas son futur à Chicago, un de ses deux quartiers généraux avec New York, selon Bloomberg. L’agence de presse américaine rapporte qu’un certain nombre d’employés avaient déjà été relocalisés après la fermeture des bureaux de Chicago durant la pandémie de Covid-19 en 2020. Guggenheim Partners a indiqué à Bloomberg qu’à l’exception des bureaux d’une filiale, les autres n’ont pas rouvert et la firme n’a pas l’intention de les rouvrir. Selon un média local, Chicago Business, Guggenheim Partners serait sur le point de déménager à Miami et de suivre ainsi Citadel, le hedge fund de Ken Griffin, qui a récemment quitté Chicago pour Miami.

