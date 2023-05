Groupe Premium aurait du mal à trouver acheteur

Tikehau Capital et la fintech iCapital ont annoncé jeudi la signature d’un partenariat visant à fournir aux gestionnaires de fortune des opportunités d’investissement sur les marchés privés proposées par Tikehau Capital. A travers ce partenariat, le groupe de gestion d’actifs alternatifs lancera une plateforme dédiée, reposant sur la technologie d’iCapital. Cette plateforme proposera aux gestionnaires de fortune et à leurs clients privés de la région EMEA une gamme de fonds de Tikehau Capital investis dans des actifs non cotés. La technologie d’iCapital automatise la souscription, assure la transparence à chaque étape du processus d’investissement et intègre la performance et le reporting des investissements dans les actifs privés au travers d’une plateforme 100% digitale.