Goldman Sachs AM réorganise sa direction obligataire

Goldman Sachs Asset Management vient d’annoncer des changements à la tête de la division obligataire. Sam Finkelstein, directeur mondial et directeur des investissements obligataires et des solutions de liquidité, va partir fin juin. Il travaille pour la société de gestion américaine depuis 1997, où il est entré en tant qu’analyste obligataire. Il a occupé plusieurs postes seniors dont celui de directeur des stratégies macro et directeur mondial des marchés émergents. Il a été promu managing director en 2005 et partner en 2010. Il occupe son poste actuel depuis 2022 et fait partie également du groupe de stratégie obligataire. Il va être remplacé par Kay Haigh et Whitney Watson, actuellement codirecteurs adjoints. Ils seront rattachés à Ashish Shah, directeur mondial des investissements publics en gestion d’actifs. Kay Haigh, pour sa part, gardera ses responsabilités actuelles de supervision de l’équipe de dette émergente. Kay Haigh est arrivé chez Goldman Sachs en 2019 en tant que managing director. Il a ensuite été nommé partner en 2022. Whitney Watson, pour sa part, travaille chez Goldman Sachs AM depuis plus de 17 ans, où elle a occupé plusieurs postes seniors dont celui de directrice mondiale du risque de liquidité et directrice mondiale de la construction de portefeuille obligataire. Entrée en 2005 comme analyste, elle a été nommée managing director en 2015 et partner en 2022.