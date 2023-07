GAM/Liontrust : NewGAMe demande à la Commission des offres publiques d’acquisition d’intervenir

NewGAMe, le groupe d’investisseurs opposés au rachat du gestionnaire de fortune et d’actifs suisse GAM par la société de gestion britannique Liontrust, a sollicité l’intervention de la Commission helvétique des offres publiques d’acquisition (OPA), mardi 25 juillet.

Alors que Liontrust a étendu de trois jours la période de validité de son offre d’acquisition de GAM, les investisseurs réticents à l’opération accusent le conseil d’administration de GAM d’avoir jeté le discrédit sur leur contre-offre partielle par voie de communiqué. Selon eux, la Commission des OPA doit intervenir pour garantir un processus de décision juste et non-faussé pour les actionnaires de GAM.

NewGAMe fait référence au communiqué, publié lundi 24 juillet par GAM. La société de gestion y a réitéré son soutien à l’offre de Liontrust, aussi validée par son plus gros actionnaire, en réponse à la contre-offre de NewGAMe, qui vise 17,5% du capital de GAM. Selon le gestionnaire suisse, « la proposition inclut une condition très discutable selon laquelle NewGAMe obtiendrait le contrôle total du conseil d’administration de GAM ». La société de gestion a ajouté que l’offre de NewGAMe nécessiterait également le feu vert de divers régulateurs sur des changements de contrôles. Sur ce point, le groupe d’investisseurs a répondu que l’offre de Liontrust était soumise aux mêmes conditions que sa contre-offre partielle.

La société de gestion a également souligné, dans son communiqué, que la Commission des OPA devait encore juger de la validité de la contre-offre de NewGAMe au regard des lois suisses en matière d’OPA et que le timing de la décision de la Commission et des appels potentiels n’était pas encore connu. Une déclaration que le groupe d’investisseurs rebelles juge «trompeuse» et dont le but « est d’instiller le doute sur la légalité de l’offre de NewGAMe alors qu’il n’existe aucun fondement à cette affirmation ».

NewGAMe a indiqué qu’à ce jour, ni Liontrust ni GAM ni la Commission des OPA n’avaient soulevé de questions sur la légalité de son offre et qu’il n’y avait pas de raison qu’il y en ait.