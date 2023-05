Fullerton rachète une société de gestion indonésienne

Fullerton Fund Management s’est associé avec le roboadvisor indonésien Stockbit Investa Bersama afin de racheter PT Ayers Asia Asset Management, une société de gestion locale basée à Jakarta. Fullerton et Stockbit travailleront ensemble pour créer et distribuer des fonds aux investisseurs particuliers et institutionnels. Les détails financiers de cette acquisition n’ont pas été dévoilés.

L’acquisition permet à Fullerton d’entrer sur le marché indonésien, qui reste moins desservi que les pays voisins dans la région, malgré une croissance des encours de 38% sur l’année écoulée, précise le communiqué de presse.

À fin mars 2022, Fullerton Fund Management comptait 39,5 milliards de dollars d’encours.