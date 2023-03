Franklin Templeton s’adjoint un directeur des fusions et acquisitions

Franklin Templeton vient d’annoncer la nomination de Leeor P. Avigdor en tant que directeur des fusions et acquisitions. Il a également été nommé vice-président sénior et trésorier mondial. Basé à New York, il sera rattaché à Matthew Nicholls, vice-président exécutif, directeur des finances et des opérations. Leeor P. Avigdor arrive de Benefit Street Partners (BSP), la filiale de crédit alternatif de Franklin Templeton, où il était managing director et directeur du développement stratégique depuis 2016. Auparavant, il a travaillé chez Barclays, d’abord comme vice-président chargé des fusions et acquisitions en 2011 avant d’être promu en tant que directeur de Financial Institutions Group en 2013. Il a démarré sa carrière chez UBS Investment Bank comme analyste en 2003 avant d’occuper le poste d’associé au vice-président en 2006. Franklin Templeton comptait près de 1.400 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 janvier 2023.