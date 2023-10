Franklin Templeton promeut un nouveau responsable de la distribution pour l’Europe et le Royaume-Uni

La société de gestion américaine Franklin Templeton a remanié la direction de son équipe de distribution internationale. Depuis le 2 octobre, Matthew Harrison est le nouveau directeur de la distribution pour l’Europe et le Royaume-Uni, régions pour lesquelles il supervisera le développement de la stratégie de distribution. Il continuera d’évoluer sous les ordres d’Adam Spector, vice-président exécutif et directeur de la distribution mondiale au sein de Franklin Templeton.

Matthew Harrison déménagera à Londres dans les prochains mois. Il était depuis 2018 co-directeur de la société de gestion américaine pour la région Asie-Pacifique à Sydney. Matt Harrison a travaillé auparavant chez Colonial First State, Commonwealth Bank et ING.

Par conséquent, Tariq Ahmad devient seul responsable de la distribution pour la region Asie-Pacifique. Enfin, Sandeep Singh, basé à Dubaï, a été nommé directeur de la distribution pour l’Europe centrale, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde, pays dont il était déjà responsable pour Franklin Templeton.

Matthew Harrison et Sandeep Singh reprennent tous deux les fonctions de Julian Ide, ex-directeur de la distribution sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Franklin Templeton vient de confier à Julian Ide le rôle de vice-président pour cette région. Il aura pour mission de rencontrer les décideurs au sein des plus grandes institutions financières de la région EMEA dans l’objectif de cultiver des partenariats de long-terme mutuels.

