Fisch AM accueille un nouveau commercial

La société de gestion Fisch Asset Management a annoncé ce 17 mai le recrutement d’Elemer Schneider au poste de responsable commercial senior pour la Suisse alémanique. Il sera plus particulièrement chargé des clients wholesale et institutionnels. Il arrive de Credit Suisse AM, où il couvrait les marchés suisses et liechtensteinois. Par le passé, il a également occupé le poste de commercial chez UBS Wealth Management (2014-2017).