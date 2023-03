First Sentier Investors va acquérir le gérant de crédit alternatif AlbaCore

La société de gestion européenne AlbaCore Capital Group (AlbaCore), établie sur le segment du crédit alternatif, a noué un partenariat stratégique avec le gestionnaire australien First Sentier Investors (FSI). Selon les termes de l’accord, FSI va acquérir une participation majoritaire dans AlbaCore, gérant 9,5 milliards de dollars (8,9 milliards d’euros), pour un montant non dévoilé. L'équipe senior de la boutique de gestion, établie à Londres et à Dublin, restera un actionnaire important sur le long-terme, indique un communiqué.

Cette opération vise à soutenir la distribution de stratégies existantes et à venir d’AlbaCore et de pouvoir répondre aux besoins des institutionnels sur le crédit alternatif. AlbaCore poursuivra ses opérations et ses investissements de manière autonome. L'équipe dirigeante restera en place. L’associé-directeur et responsable des investissements d’AlbaCore, David Allen, sera rattaché au directeur général de FSI, Mark Steinberg.

FSI, filiale du groupe bancaire japonais Mitsubishi UFJ Financial Group, gère quelque 146,2 milliards de dollars.