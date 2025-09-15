Rheinmetall étend sa soif d’acquisitions à l’armement naval
Déjà présent dans le secteur maritime, le groupe de défense allemand compte s’emparer du constructeur de bâtiments de guerre NVL. Les conditions financières de l’accord ne sont pas dévoilées.
