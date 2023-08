Fidelity International crée le poste de responsable de la durabilité

Fidelity International a annoncé la promotion de Jenn-Hui Tan en tant que responsable de la durabilité («Chief Sustainability Officer» ou CSO), un poste nouvellement créé. Jenn-Hui Tan était depuis 2019 Global Head of Stewardship & Sustainable Investing chez Fidelity, chez qui il est entré en 2007.

Son rôle sera de superviser les équipes de Fidelity chargées de l’investissement durable et du développement durable de l’entreprise. Il devra s’assurer d’une gouvernance cohérente et complète de l’approche durable de Fidelity dans l’ensemble de ses activités et de ses services à la clientèle, notamment la gestion des investissements, les services de conseil et les plateformes d’investissement personnel, ainsi que les solutions pour la retraite. Il devra aussi définir l’approche durable de Fidelity et être redevable à la direction de la stratégie de la firme dans ce domaine, sa gouvernance et son exécution.