Feefty et Quantalys mettent au point un label ESG pour les produits structurés

Feefty, une plateforme de produits structurés, et le fournisseur de données sur les fonds Quantalys ont annoncé le lancement du DSP Label (Durable Structured Product Label) un label ESG sur les produits structurés. Les deux protagonistes, qui disent vouloir en faire un «standard de Place», expliquent par ailleurs vouloir «apporter une plus grande lisibilité aux conseillers financiers, gérants privés, assureurs, banques et plateformes de distribution, soucieux d’offrir à la fois de la performance et également du sens et de la transparence à leurs investissements».

L’obtention de ce label est censée «garantir l’intégration de critères ESG dans la composition de ces produits». Ce label global s’applique sur toute la chaîne de valeurs, affirme leur communiqué : depuis l’émetteur du produit jusqu’au reporting, en passant par le structureur, les sous-jacents du produit (fonds, indices ou titres), la valorisation, etc. Quantalys aura une «granularité sur les sous-jacents (fonds, indices et valeurs, ndlr) et sur la partie ESG» et Feefty gère la partie technique et l’analyse (composition, complexité, frais, transparence).

» Nous sommes persuadés que ce label sera amené à se développer en Europe», déclare Jean François Bay, directeur général de Quantalys.La méthodologie choisie consiste en une surpondération des phases de conception du produit avec un minimum d’admissibilité pour les notations DSP les plus élevées.

Chaque pilier est noté de 1 à 3:

Emetteur: Notation financière et extra-financière (Moodys, Fitch, S&P) de la société émettrice

Structuration: Frais, mécanismes, note ESG du structureur

Sous-jacent: Méthodologie propriétaire Quantalys sur les fonds, ETF, indices, titres et paniers

Valorisation: Valorisation auprès de la contrepartie et contreparties indépendantesReporting et outils digitaux:

Disponibilité des VLs, documentation financière et extra-financière sur le produit et les sous-jacents…

Chacune de ces catégories est pondérée selon son impact sur la transparence, la bonne compréhension et le suivi du produit.