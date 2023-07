Epopée Gestion se lance dans le financement d’infrastructures de transition

Lorsque le thème est bon, les investisseurs suivent. Epopée Gestion a annoncé la clôture d’un premier tour de table de 100 millions d’euros pour son nouveau fonds Epopée Infra Climat dédié aux infrastructures bas carbone sur l’arc Atlantique. Les partenaires ayant répondu présents sont nombreux : la Caisse des dépôts, Tikehau Capital, Suravenir via Swen, Abeille Assurances, Groupama, Allianz, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et Banque Populaire Grand Ouest ont décidé d’investir.

La société, qui aura 3 ans en septembre, continue de développer sa thèse d’investissement consistant à participer à la déconcentration de l’économie française en investissant dans l’arc Atlantique. Ce fonds d’infrastructure vient compléter les trois thèmes d’investissement d’Epopée Gestion que sont le digital, avec 75 millions d’euros levés, le capital-développement, à 105 millions d’euros, et l’immobilier, pour 270 millions d’euros (dette comprise). La société de gestion dispose aussi d’une enveloppe de 60 millions d’obligations relance. L’objectif du gestionnaire est de collecter, à terme, de 250 à 300 millions d’euros pour ce fonds d’infrastructure, ce qui porterait les actifs de la société de gestion entre 750 et 800 millions d’euros.

Ce produit s’inscrit dans la continuité de la gamme du gérant. «Nous nous sommes rendu compte, lors du déploiement de nos fonds digitaux ou de capital-développement, que certains dossiers relevaient davantage de l’infrastructure, explique à L’Agefi Ronan Le Moal, cofondateur d’Epopée Gestion. Nous avons identifié que plusieurs projets avaient besoin de financements pour décarboner les infrastructures dans l’arc Atlantique et que nous pouvions les aider à le faire.» Ce fonds lancé par le gestionnaire dispose d’une taille plus petite que les grands fonds traditionnels d’infrastructure et se positionne majoritairement sur les projets de nouvelle génération («Next-gen infra»). «Le Next-gen infra n’est pas constitué de projets en phase de recherche et développement, mais de technologies de rupture déjà éprouvées sur le plan industriel qui ont besoin de fonds pour se développer», explique Ronan Le Moal.

Un taux de rendement interne de 10%

A titre d’exemple, le fonds a examiné le dossier d’une société chargée de gérer des cargos à voile sur une route maritime entre le continent européen et les Etats-Unis. Epopée pourra apporter environ 40 millions d’euros de capitaux propres à ce projet, qui en nécessite une centaine. Le fonds pourra aussi se pencher sur des projets d’électrification des ports ou de rénovation énergétique de bâtiments publics. Les dossiers examinés présenteront un taux de rendement interne (TRI) brut compris entre 12% et 25%. Le fonds, de son côté, vise un TRI net de l’ordre de 10%.

En infrastructure comme dans ses autres spécialités, la société reste très portée sur la logique ESG (environnement, social et gouvernance). «Tous nos fonds sont enregistrés article 8 ou article 9 de la réglementation européenne sur la durabilité et nous indexons toujours une partie des frais (le carried interest) sur des critères ESG», précise Ronan Le Moal. Epopée a aussi créé un fonds de dotation, abondé par une partie des frais de gestion, qui finance des initiatives locales, pour rester proche du terrain. Ou, en l’occurrence, proche de la mer.