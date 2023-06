Epargne: l’industrie financière européenne vent debout contre Bruxelles

L’heure est à la contre-attaque pour l’industrie financière. Après avoir accueilli les annonces de la Commission européenne le 24 mai dernier concernant la Stratégie sur l’investissement de détail, les professionnels organisent la riposte.

Dans un communiqué paru ce mardi 6 juin, des représentants de l’industrie financière européenne (dont Insurance Europe, l’association européenne des fonds et de la gestion d’actifs Efama, la Fédération bancaire européenne, ou encore l’association européenne des produits d’investissement structurés Eusipa) expriment leur «inquiétude», quant au contenu du projet. Une position qui rejoint celle récemment exprimée par la place financière française.

Les signataires regrettent ainsi le durcissement des conditions qui encadrent la rémunération des intermédiaires par rétrocessions, qui s’assimilent à «une interdiction de fait» de ce modèle.

Aussi, les représentants de l’industrie émettent des réserves sur le critère de «meilleur intérêt pour le client», tel qu’il est défini par la Commission européenne. «L’approche proposée, qui met l’accent de manière disproportionnée sur les coûts, pourrait conduire les clients à privilégier le produit «le moins cher» par rapport à d’autres critères qui pourraient potentiellement leur offrir une plus grande sécurité/rendement. Nous notons qu’un tel résultat serait contraire à l’intérêt du client », affirment ainsi les signataires. Toujours sur les frais de gestion, les représentants européens critiquent les contraintes d’encadrement des prix via la mise en place d’un référentiel (benchmark) sur les coûts et les performances, une présentation qui «constituerait une menace importante pour le développement de produits innovants, en particulier dans les nombreux domaines d’investissement émergents qui manquent de références sur les prix, et ne serait pas compatible avec les efforts en cours pour favoriser une offre plus durable».

Enfin, ils s’interrogent sur les conséquences de ces nouvelles contraintes réglementaires sur la qualité de conseil prodigué aux épargnants. Selon eux, «les obligations de conformité introduites s'écartent des objectifs déclarés de réduction de la surcharge d’informations fournies pour les clients, et de simplification du conseil fourni», ont conclu les signataires.