Eleva Capital crée une filiale dédiée aux produits structurés

Eleva Capital, la société de gestion créée en 2014 par Eric Bendahan, se lance dans les produits structurés, a appris NewsManagers. L’activité sera logée dans une filiale appelée Eleva Solutions qui a vu le jour fin 2022 et qui vient d’obtenir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers. Elle sera pilotée par une équipe de quatre personnes (un structureur et trois vendeurs) qui a rejoint Eleva en provenance de la Société Générale. Elle est dirigée par Thomas Dumesnil. Cette décision, peu courante dans le monde de la gestion d’actifs, est avant tout le fruit d’une rencontre entre la direction d’Eleva Capital et Thomas Dumesnil, qui souhaitait se mettre à son compte sur la Belgique et le Luxembourg, sa région de prédilection. Eleva Capital, qui cherchait initialement des commerciaux pour couvrir cette région, a considéré qu’il s’agissait d’une belle opportunité de collaboration. L’opération permet en effet à Eleva Capital de proposer une offre actuellement recherchée par certains clients parmi les conseillers en gestion de patrimoine, les banques privées et les institutionnels. L’équipe pourra structurer des produits sur mesure, en architecture ouverte, basés sur sa franchise en actions européennes. La société sera notamment en mesure de proposer des produits structurés sur ses propres fonds. Cette activité lui permet surtout de diversifier ses produits et ses revenus, un objectif que la société poursuit depuis sa création. «Cela va nous permettre d’avoir une offre plus importante à distribuer», souligne Axel Plichon, associé fondateur et responsable du développement d’Eleva Capital, interrogé par NewsManagers. Deux nouveaux fonds diversifiés La grande majorité des encours d’Eleva Capital reste concentrée dans les fonds phare de la société, gérés par Eric Bendahan et Armand Suchet D’Albufera. Or, ces trois fonds sont fermés aux nouveaux investisseurs. La baisse des marchés de 2022 n’aura pas été une raison suffisante pour rouvrir ces produits. «Les fonds restent soft-closés car nous souhaitons continuer à maitriser leur tailleet nous souhaitons préserver les investisseurs existants», indique Axel Plichon. Eleva Capital s’est déjà diversifié sur les petites et moyennes capitalisations, les obligations et l’impact, avec des stratégies spécifiques à chaque classe d’actifs. Cette année, la société compte poursuivre l’élargissement de sa gamme avec le lancement de deux fonds diversifiés. Un premier fonds diversifié actions et obligations Europe avec une gestion dynamique de l’allocation a vu le jour en fin d’année dernière. La partie actions sera gérée par Eric Bendahan. Une version monde devrait prochainement arriver. Pour cela, Eleva Capital attend des renforts côté gestion actions internationales. Ces nouveautés interviennent après la première année difficile vécue par Eleva depuis sa création il y a presque dix ans. La décollecte est ressortie à 500 millions d’euros en 2022. Malgré cela, les encours se maintiennent au-dessus des 10 milliards d’euros.