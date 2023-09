Eiffel Investment nomme une directrice de la gestion d’actifs

Eiffel Investment Group a annoncé l’arrivée d’Emelyne Lestang en tant que directrice asset management. Elle intègre l’équipe spécialisée dans la transition énergétique. Elle sera chargée d’accompagner et favoriser la création de valeur et le développement des participations en capital des fonds, en lien étroit avec les équipes d’investissement.

Avant de rejoindre Eiffel Investment Group, Emelyne Lestang a participé à la création d’une société de gestion à impact social et territorial. Elle a notamment été impliquée dans la structuration de la société et a géré quatre investissements en capital-risque, dans les domaines de la santé, du vieillissement et de la transition énergétique en B2C. Elle a aussi travaillé chez Smurfit Kappa pendant plus de huit ans, dernièrement comme directrice marketing et communications.

Eiffel Investment Group, la société de gestion spécialisée dans le financement des entreprises et la transition énergétique, comptait plus de 5 milliards d’euros d’encours et engagements.

