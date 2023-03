EFG annonce plusieurs changements dans sa direction en Europe et Asie

EFG vient d’annoncer la réorganisation de ses équipes de direction en Europe et en Asie. Harald Reczek, directeur des solutions d’investissement et membre du comité exécutif d’EFG International, est parti depuis le 1er février 2023. Moz Afzal et Oliver Heinzelmann, actuellement directeurs des investissements, vont le remplacer par intérim en tant que codirecteurs de cette division. Ils seront rattachés à Giorgio Pradelli, directeur général. Moz Afzal est également directeur général d’EFG AM tandis que Oliver Heinzelmann occupe le poste de directeur de la stratégie et le développement commercial d’EFG AM. Ils vont garder leurs postes actuels au-delà de leur nouvelle responsabilité. En Asie, Boris Collardi, membre de conseil des directeurs d’EFG International, deviendra le président du comité de conseil pour l’Asie Pacifique à partir du 1er mars. Il sera chargé du développement de la stratégie dans cette région. Il succédera Amy Yip, qui préside le comité depuis 2019. Elle continuera d’être membre de ce comité ainsi qu’au sein du conseil de directeurs d’EFG International. EFG a également annoncé la nomination de David Louie en tant que directeur général de l’activité hongkongaise à partir d’avril prochain, à la suite d’approbation réglementaire. Il sera également membre du comité de l’activité asiatique, présidé par Albert Chiu, président exécutif pour l’Asie Pacifique. Il succèdera Kees Stoute, qui a été promu au poste de directeur des opérations au sein de la banque privée en Asie Pacifique à Hong Kong. David Louie arrive de Credit Suisse, où il travaillait depuis 11 ans comme Market Group Head Chine. Il a également été membre du comité de management pour l’Asie-Pacifique ainsi qu’executif officer pour le bureau hongkongais. Auparavant, il a été conseiller client chez Safra Sarasin. Il a également occupé des postes seniors chez Clariden Leu Asset Management et Deutsche Bank à Hong Kong.