DWS renouvelle son partenariat avec le Japonais Nippon Life

DWS, la filiale de la gestion d’actifs de la banque allemande Deutsche Bank, vient d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec l’assureur japonais Nippon Life pour une période de cinq ans, à partir du 11 mars 2023. DWS et Nippon Life se sont alliés pour la première fois en 2018.

A travers ce partenariat, DWS travaillera avec l’assureur japonais dans les domaines de la distribution, de l’innovation produit et de la recherche. DWS pourra notamment distribuer davantage d’ETF aux investisseurs japonais. Au-delà de la distribution de fonds, DWS offrira du conseil et des solutions en matière d’assurance pour les affiliés et les clients externes de Nippon Life.

DWS Group comptait 821 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2022.