DWS remodèle son conseil de surveillance et la direction de sa filiale britannique

La nouvelle direction de DWS, qui a pris les rênes du gérant d’actifs à la suite d’un scandale d’écoblanchiment en 2022, n’a pas encore pleinement convaincu les actionnaires. Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, qui s’est tenue ce 15 juin, elle a certes reçu une décharge votée à 89,82% par les actionnaires. Mais la maison-mère Deutsche Bank disposant d’environ 80% des droits de vote, cela revient donc à estimer que seulement la moitié des actionnaires minoritaires l’a approuvée. Cette défiance a été alimentée par le proxy Institutional Shareholder Services, qui avait invité les actionnaires à voter contre la décharge de la direction, tandis que Glass Lewis avait proposé lui de s’abstenir de voter.

A lire aussi:

Le reste des principales résolutions a été approuvé sans difficulté. Le conseil de surveillance a ainsi reçut 98,78% de votes en faveur de la décharge. Côté dividende, les actionnaires ont quasiment tous approuvé la distribution de 410 millions d’euros sur les 632 millions d’euros de profits, soit un versement de 2,05 euros par action. L’assemblée générale a par ailleurs ratifié la nomination de deux nouveaux membres du conseil de surveillance : Kazuhide Toda, Senior Fellow chez Nippon Life Insurance Company, et Christina E. Bannier, professeure de banque-finance à la Justus-Liebig-University Giessen.

En début de semaine, la société de gestion allemande a également annoncé la nomination de Jessica Hardman au poste de directrice générale de DWS Investments UK Ltd. Cette fonction s’ajoute à celles de directrice de la gestion de portefeuille en Europe et de directrice immobilier pour le Royaume-Uni. Elle a intégré la maison-mère Deutsche Bank en 2004, et occupe ses fonctions actuelles depuis 2017.

A lire aussi: