DWS annonce la nomination d’un nouveau directeur financier

DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, vient d’annoncer, le 8 août, la nomination de Markus Kobler en tant que directeur financier et membre du comité exécutif à partir du 1ᵉʳ novembre. Il sera responsable de la finance, des impôts, de la gestion et de la planification du capital, de la gestion du risque et des relations avec les investisseurs.

Markus Kobler remplacera Claire Peel, qui occupait ce poste depuis 2015. Elle quittera ses fonctions le 30 septembre, après avoir travaillé chez Deutsche Bank, la maison mère, pendant près de 15 ans. Au sein de la banque allemande, elle a occupé des postes importants, notamment celui de directrice financière pour les actions, ainsi que celui de directrice des opérations et de la stratégie pour la banque d’entreprise.

Markus Kobler arrive d’Allianz Global Investors, où il occupait le même poste depuis 2013. Il était également directeur de la filiale britannique depuis 2020. Auparavant, il a travaillé chez Julius Baer pendant près de 10 ans. Entré en 2003 en tant que directeur du développement commercial à Zurich, il a été promu au poste de managing director et directeur des opérations du bureau singapourien en 2006. Il a ensuite occupé les fonctions de directeur général adjoint en 2011.

DWS comptait 859 milliards d’euros d’encours sous gestion, au 30 juin 2023.

