DNCA Finance débauche deux gérants obligataires d’Axa IM

DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, qui gère 28,9 milliards d’euros d’encours, vient de recruter deux gérants obligataires pour renforcer son équipe crédit.

Le duo arrive en provenance d’Axa Investment Managers. Ismaël Lecanu avait depuis 2021 la responsabilité de la gestion Crédit Investment Grade et High Yield Euro, représentant des actifs sous gestion de 17 milliards d’euros et une équipe de 7 gérants basés à Paris et à Londres. Ismaël Lecanu gérait les deux fonds flagship AXA WF Euro Credit Plus et AXA WF Euro Credit Total Return, ainsi que différents mandats de gestion pour des fonds de pension ou institutions supranationales. Il avait rejoint Axa IM en 2011, après avoir plusieurs années chez Ixis AM et Natixis AM.

Jean-Marc Frelet était de son côté gérant analyste crédit, spécialisé sur le secteur des industries de base, des transports et des banques, depuis 2013, date à laquelle il a rejoint Axa IM. Auparavant, il a travaillé à deux reprises à La Française AM et une fois chez Société Générale.