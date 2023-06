Deux anciens analystes de Mirabaud lancent leur hedge fund

Neil Campling et Toby Clothier, qui travaillaient ensemble chez Mirabaud Securities, ont fondé Chameleon Global Capital Management, un hedge fund, au sein de Ronit Capital, rapporte Investment Week. Le fonds aura un fort biais sur les technologies, les médias et les télécommunications, ainsi que sur la macroéconomie. Suivant une approche market neutral, le fonds prendra des positions longues et courtes. Neil Campling et Toby Clothier sont les analystes qui avaient identifié qu’il y avait un problème au sein de Wirecard des années avant sa débâcle.