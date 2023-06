Deutsche Bank recrute Manuela Maccia chez Lombard Odier

Deutsche Bank vient de recruter Manuela Maccia en tant que responsable des plateformes produits et solutions durables, et directrice des investissements pour l’Italie. Elle sera responsable du développement des plateformes de produits et services pour les clients de la banque privée internationale du groupe allemand en Italie. Manuela Marcia vient de Lombard Odier où elle était responsable des investissements et managing director adjointe pour l’Italie et responsable de l’offre produits Europe depuis janvier 2022. Elle a passé auparavant de nombreuses années au sein de BNP Paribas, d’abord dans la gestion d’actifs puis au sein de la banque privée. Elle a notamment été directrice produits et services de BNP Paribas Banque Privée en France.