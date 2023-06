Départ du directeur de la distribution mondiale chez T Rowe Price

T Rowe Price vient d’annoncer le départ de Robert Higginbotham, directeur de la distribution mondiale et des produits, qui va partir à la fin d’année, après y avoir travaillé pendant 11 ans. Il est également directeur général et président de T Rowe Price International ainsi que membre du comité de gestion et des sous-comités axés sur la stratégie, la rémunération et le développement.

Robert Higginbotham sera remplacé par Dee Sawyer, qui prendra ses nouvelles responsabilités à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. En tant que directrice de la distribution mondiale, Dee Sawyer sera chargée de la direction des équipes commerciales, du marketing et des relations clients à l’échelle mondiale à travers toutes les chaînes de distribution. Actuellement membre du comité de gestion, elle deviendra aussi membre des sous-comités sur la stratégie, la rémunération et le développement.

Dee Sawyer travaille chez T Rowe Price depuis 2011, où elle a occupé plusieurs postes seniors au sein de la division du marketing corporate, des investisseurs individuels et des ressources humaines. Elle dirige actuellement l’activité américaine des intermédiaires ainsi que les services de la planification de la retraite. Elle est également membre du comité de pilotage de la gestion pour les produits et les investissements ainsi que présidente du conseil d’administration de T Rowe Price Services. Avant de rejoindre la société de gestion américaine, elle a occupé plusieurs postes de directrice chez Bank of America/Merrill Lynch et Fidelity Investments. Elle a démarré sa carrière chez Fifth Third Bank en tant que gérante obligataire au sein de la division dénommée « Trust and Investment Services ».

La société de gestion a aussi réorganisé sa direction distribution. Scott Keller, directeur de la distribution pour les Amériques, l’Asie-Pacifique, et l’EMEA, voit son périmètre élargit. En plus de ses responsabilités actuelles, il a été nommé directeur général et président de T Rowe Price International. Il sera rattaché à Dee Sawyer. La division produit mondial sera rattachée à Jen Dardis, directrice financière.

T Rowe Price comptait 1.350 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 mai 2023.