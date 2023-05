Départ du codirecteur général de l’activité d’investissements chez Abrdn

Abrdn a annoncé le départ de Chris Demetriou, codirecteur général de l’activité investissements. Il ne sera pas remplacé. Rene Buehlmann demeure désormais seul directeur général de cette activité.

Au sein de ce poste, Rene Buehlmann sera épaulé par Peter Branner, le nouveau directeur des investissements, et Xavier Meyer, chief client officer, qui voit son périmètre s’élargir.

Rene Buehlmann travaille chez abrdn depuis 2021, où il était également directeur général pour l’Asie Pacifique. Il a auparavant été managing directeur du groupe et directeur de l’Asie Pacifique chez UBS Asset Management depuis 2014. Il a travaillé chez UBS Wealth Management pendant 15 ans, où il a occupé divers postes seniors dont directeur mondial des fonds d’investissement, directeur produit et des services de conseil, et directeur des produits bancaires en Asie Pacifique. Il a démarré sa carrière chez Union Bank of Switzerland en 1990 comme conseiller au sein de la banque des entreprises avant de devenir gérant en 1997.