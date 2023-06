Delubac AM continue de recruter chez Meeschaert AM

Delubac AM vient de recruter Thomas Raffy au poste de directeur de la gestion sous mandat. Il s’agit du quatrième recrutement en provenance de Meeschaert AM, l’ancien employeur de Benoît Vesco, le nouveau président de Delubac AM.

Thomas Raffy travaillait chez Meeschaert AM depuis près de vingt ans. Spécialiste de la gestion convertibles, il était directeur de ces stratégies depuis près de dix ans.

A lire aussi:

A lire aussi: