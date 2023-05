Degroof Petercam étudie différentes options pour son avenir

La banque belge Degroof Petercam aurait reçu des marques d’intérêts de la part de plusieurs groupes financiers dont le belge Belfius, le français Crédit Agricole et le néerlandais ING, écrivait Reuters à la fin de la semaine dernière. Selon le quotidien belge L’Echo, la banque travaille à l'étude de différentes options stratégiques avec comme conseiller la Royal Bank of Canada.

Face aux rumeurs, un porte-parole de Degroof Petercam a confirmé que son conseil d’administration avait été «informé que certains actionnaires existants souhaiteraient renforcer leur participation dans la société et que d’autres actionnaires existants pourraient réévaluer leur position actuelle. (...) Dans ce contexte, un mandat a été donné à une banque d’affaires pour procéder à une évaluation externe de la société et analyser comment une restructuration pourrait être bénéfique aux intérêts de la société».

Degroof Petercam est une banque privée créée en 1871, dont le capital est détenu à plus de 70% par des actionnaires familiaux (les familles Philippson, Haegelsteen, Schockert et Siaens ainsi que les familles Peterbroeck et Van Campenhout). Elle possède une société de gestion, DPAM, qui gérait 42,2 milliards d’euros à la fin décembre 2022.