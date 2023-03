De nombreux institutionnels sont exposés à la galaxie FTX

Les investisseurs institutionnels et gérants d’actifs traditionnels qui ont pris des participations dans la plateforme d'échange FTX afin de bénéficier de l’univers crypto sans subir l’intense volatilité des cours des sous-jacents risquent de s’en mordre les doigts. Ils risquent aujourd’hui de perdre leur mise.

En proie à d’importants retraits de liquidité et à la chute de sa cryptomonnaie, la plateforme de trading FTX avait annoncé avoir reçu une offre de rachat bien incertaine de la part de Binance, numéro un du métier, qui finalement a renoncé. FTX a pourtant été valorisée jusqu’à 32 milliards de dollars lors d’une levée de fonds de 400 millions de dollars en janvier 2022, selon le site spécialisé dans les levées de fonds Dealroom. Parmi les investisseurs de ce tour se trouvaient des institutionnels tels le fonds de pension des enseignants de l’Ontario ou Temasek, le fonds souverain singapourien, accompagnés de gérants comme SoftBank, Lightspeed Venture Partners, Insight Partners, Steadview Capital ou Tiger Global.

Institutionnels, VC, hedge funds, assets managers

Au tour précédent de 421 millions de dollars en octobre 2021, BlackRock avait participé, valorisant l’entreprise 25 milliards de dollars. En juillet 2021, le hedge fund Third Point, la famille du gérant de hedge funds Paul Tudor Jones et le gérant de hedge funds Alan Howard, Sequoia Capital ou encore Thoma Bravo et VanEck avaient participé à un très gros tour de table de 900 millions de dollars.

Dans un courrier envoyé aux investisseurs mercredi soir, Sequoia Capital précise être exposé à hauteur de 150 millions de dollars et 63,5 millions au travers de deux fonds. « Au moment de notre investissement dans FTX, nous avons mené un processus de due diligence rigoureux », précise le fonds américain, en ajoutant disposer de 7,5 milliards de plus-values latentes dans son fonds Global Growth 3, le plus exposé à FTX.

La plateforme FTX avait utilisé ces levées de fonds pour financer sa croissance interne et externe, avec six acquisitions recensées par CrunchBase, notamment de concurrents plus petits, animant la consolidation du secteur. Toutefois, des signaux d’alerte sur les services crypto avaient commencé à clignoter à l’été 2022 quand un autre institutionnel canadien, la Caisse de dépôt et placement du Québec, a été contraint de passer en perte son investissement de 150 millions de dollars au capital du prêteur en cryptomonnaies Celsius Network.

Interrogé par Reuters au sujet de son investissement dans FTX, le président directeur général du fonds de l’Ontario Jo Taylor avait répondu début septembre 2022 : « en termes de profil de risque, il s’agit probablement du profil le moins risqué possible car tous les autres acteurs font du trading sur la plateforme ». Il avait ajouté que l’entreprise se portait bien mais n’avait pas voulu révéler la taille de l’investissement du fonds de pension dans cette société. Il est donc peu probable qu’il révèle la taille de sa perte à venir.