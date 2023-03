Crispin Odey rouvre son fonds vedette

La hausse violente des marchés d’obligations gouvernementales provoquée par la faillite de Silicon Valley Bank a mis fin à l’un des paris de hedge funds les plus populaires de ces dernières années, rapporte le Financial Times. Nombre d’entre eux misaient sur une poursuite de la baisse des cours des obligations. Plusieurs ont été obligés de revoir rapidement leur position. L’un des hedge funds les plus touchés est Transtrend, basé à Rotterdam, qui a perdu 9,6 % lundi. Man Group a abandonné 4,2 % dans son fonds AHL Diversified et 2,2 % fans AHL Alpha vendredi.