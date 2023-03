Columbia Threadneedle redémarre son fonds immobilier retail britannique

Les opérations vont reprendre dans le fonds immobilier britannique CT UK Property Authorised Investment Fund et son fonds nourricier à compter du 28 février, a annoncé, vendredi, le gestionnaire d’actifs Columbia Threadneedle. La société de gestion américaine avait suspendu les opérations dans le fonds, d’une valeur de 358 millions de livres au 31 janvier 2023 et ouvert aux particuliers,et dans le fonds nourricier courant octobre 2022. Le marché britannique s'était retrouvé face à une crise de liquidité et confronté àdes demandes massives de rachats d’institutionnels, en quête de liquidités,inquiets de la hausse des tauxet de la volatilité des marchés. Entre octobre et janvier, le fonds a perdu 95 millions de livres d’encours.