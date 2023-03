Clearwater Analytics et BNP Paribas collaborent sur les services titres

La société américaine Clearwater Analytics et le groupe financier français BNP Paribas vont collaborer sur l’activité des services titres, ont annoncé les deux sociétés, lundi 20 mars, dans un communiqué conjoint.

Dans les faits, BNP Paribas va proposer une solution de comptabilité et de reporting des investissements, opérée par Clearwater Analytics, conjointement aux services de conservation de la banque. Une solution qu’utilise déjà plus de 800 institutionnels, selon Clearwater. Le fournisseur de services collecte, agrège et réconcilie l’ensemble des données d’investissement (données de trading, de contreparties, de marchés, de référentiels et des dépositaires).

Les deux entités expliquent que cette collaboration a pour ambition de «couvrir et simplifier l’intégralité du cycle d’investissement, des investisseurs institutionnels opérant dans l’un des 90 marchés couverts par le métier Securities Services de BNP Paribas». BNP Paribas compte 11.133 milliards d’euros d’actifs en conservation et 2.303 milliards d’euros d’actifs administrés.

A lire aussi: