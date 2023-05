Clarity AI et Gist Impact s’associent dans l’évaluation d’impact sur la biodiversité

La plateforme technologique spécialisée sur la durabilité, Clarity AI, et le fournisseur de données et d’analyses d’impact des entreprises, Gist Impact, ont annoncé un partenariat ce mardi. Les entités vont développer un produit d’évaluation de l’impact des entreprises sur la biodiversité. Ce dernier aura pour objectif d’aider les sociétés de gestion « à identifier et à dimensionner leur exposition aux entreprises qui ont un impact négatif sur la biodiversité », indique un communiqué.

«Ensemble, nous fournissons un accès à des données crédibles sur la biodiversité qui sont spécifiques à l’entreprise, géographiquement précises, et qui fournissent la couverture la plus globale des facteurs d’impact sur la biodiversité. Ces données sont essentielles pour une gestion efficace des risques et pour soutenir l’action visant à freiner d’autres pertes naturelles », commente Pavan Sukhdev, fondateur et directeur général de Gist Impact.

Le partenariat visera également à aider les clients à être en conformité avec les derniers développements réglementaires, tels que le règlement sur la publication d’informations durables dans le secteur financier (SFDR) et le groupe de travail sur le reporting financier lié à la nature (TNFD).

