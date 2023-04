Citadel parie contre Deliveroo à hauteur de 27 millions de livres

Le hedge fund américain Citadel vend à découvert le titre Deliveroo à hauteur de 27 millions de livres sterling (30 millions d’euros), relate le quotidien britannique The Telegraph. Ce qui représente 1,4% de la valorisation boursière de la société de livraison de repas (1,9 milliard de livres). Selon The Telegraph, le hedge fund fondé par Ken Griffin a commencé à prendre une position courte (short) sur Deliveroo depuis février. L’entreprise britannique a connu son cours le plus haut en 12 mois, vendredi 21 avril, à environ 1,10 livre par action.