Circulez !

A l’heure où les superprofits de TotalEnergies ou de CMA-CGM sont pointés du doigt, Bruno Le Maire se retrouve bien embêté depuis que Le Canard enchaîné a révélé qu’un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) dénonçant la rentabilité bien plus élevée que prévu des concessionnaires d’autoroutes a été enterré par Bercy. Avec un rendement de plus de 12 %, contre 7,67 % calculés au moment de l’attribution des concessions en 2006, on peut légitimement estimer qu’une « baisse drastique » des tarifs de péages de Vinci ou Eiffage, comme préconisé par l’IGF, ne ruinera pas leurs actionnaires. « Le ministre de l’Economie en charge de la comptabilité de Vinci », tel que le surnomme désormais le député François Ruffin, n’a pour l’instant pas réagi.