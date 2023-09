CFA Society France élit son nouveau président

L'Agefi

L’association openfunds, qui réunit diverses institutions financières dans le but d'établir un standard commun pour améliorer l’échange et la dissémination de données de fonds, a nommé son nouveau président. Il s’agit de Jose Carlos Oviedo, responsable mondial des données de marché et de l’automatisation au sein de la plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds. Il succède à Sascha Lingling et était déjà membre du conseil d’administration d’openfunds depuis 2020. Plus de 400 sociétés font partie de l’association fondée en 2017.