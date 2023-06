Céline Soubranne Weber quitte Axa IM

Axa Investment Managers, la société de gestion de l’assureur éponyme, vient de promouvoir Marie Bogataj, jusqu’ici directrice du fonds Axa pour la recherche, en tant que directrice mondiale de la communication d’entreprise, de la responsabilité d’entreprise et du développement ESG (environnement, social et gouvernance). Elle remplace Céline Soubranne Weber qui occupait le poste de directrice du développement ESG depuis fin 2022, et qui vient de quitter le groupe après y avoir travaillé pendant 17 ans. Céline Soubranne Weber a été nommée au poste de directrice de la responsabilité d’entreprise du groupe Lagardère SA.

Marie Bogataj travaille chez Axa IM depuis 2015, où elle est entrée comme directrice de la transformation numérique. Elle a été promue à son poste actuel en 2018. Auparavant, elle a fondé et dirigé une agence de marketing dénommée Bloom Marketing entre 2010 et 2015. Elle a aussi occupé le poste de directrice du marketing chez PayPal de 2004 à 2006 et chez Redcats entre 2002 et 2004. Elle a démarré sa carrière comme économiste à l’OCDE en 1996, avant de devenir analyste recherche chez Boston Consulting Group (BCG) en 1998.