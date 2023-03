Candriam, DPAM et Axa IM dominent le classement des marques les plus ESG

Chaque année depuis cinq ans, les créateurs de l’indice RIBI (Responsible Investment Brand Index) classent les sociétés de gestion en vertu de leur capacité à traduire leur engagement en matière d’investissement responsable et durable dans leur marque. Ils évaluent cet engagement à la fois au travers des pratiques des sociétés et de leur identité.

Pour l’édition 2023, dévoilée ce mardi matin, Candriam arrive en tête du classement mondial de près de 600 sociétés de gestion, gagnant trois places par rapport à l’an dernier. La société de gestion belge détrône Federated Hermes, qui sort du top 10. A la deuxième et à la troisième places, on trouve Degroof Petercam Asset Management et Axa Investment Managers, deux habitués du classement. Candriam, DPAM, Axa IM et Mirova ont toujours figuré dans les dix meilleurs du classement depuis la création du RIBI.

Cinq sociétés font leur entrée dans le top 10, dont le géant français Amundi, qui prend la huitième place, et sa filiale de gestion thématique CPR AM, dixième. Ecofi Investissements fait aussi parti des nouveaux entrants dans le premier décile, en sixième position.

Quatre sociétés sont en revanche sorties du top 10 : NN IP (racheté par Goldman Sachs), Etica, BNP Paribas Asset Management et Sycomore. Les auteurs de l’étude soulignent que cela n’est pas lié à un affaiblissement de leur position en termes absolus, mais plutôt au renforcement des concurrents.

Des boutiques et des grandes maisons

Il est intéressant de constater que ce classement se compose uniquement de sociétés européennes, reflétant un plus fort engagement des Européens dans ce domaine par rapport aux Américains. L’Europe semble même creuser l’écart. Pour les auteurs de l’étude, le fait que les Etats-Unis, qui restent la plus grande région pour la gestion d’actifs en termes à la fois d’acteurs et d’encours, aient la note d’engagement la plus faible est un motif d’inquiétude.

En revanche, si la nationalité des sociétés conditionne leur engagement durable et responsable, ce n’est pas le cas de la taille. Ainsi, on retrouve aussi bien des boutiques que des grandes maisons dans ce top 10. Concernant les boutiques, les auteurs de l’étude observent un vrai clivage. Si nombre d’entre elles sont en retard sur le sujet de l’ESG, les rares qui s’y mettent le font très sérieusement, au point d’être des leaders dans ce domaine (c’est le cas d’Ecofi, Triodos, Sycomore…).

La France et la Belgique en pointe

A l’échelle de la France, le classement des dix meilleures sociétés est dominé par Axa IM, devant Mirova, Ecofi, Amundi, CPR. Viennent ensuite BNP Paribas AM, Sycomore AM, Groupama AM, Vauban Infrastructure Partners et La Française, soit un mélange de grands acteurs et de boutique. La France est le pays qui affiche la plus grande proportion « d’avant-gardistes », des acteurs qui se distinguent par un engagement et une architecture de marque forts dans l’investissement responsable, selon les auteurs de l’étude. Le pays est d’ailleurs l’un des deux meilleurs en Europe sur l’ESG avec la Belgique.

Par ailleurs, malgré un contexte difficile en 2022, les sociétés de gestion ont plutôt amélioré leurs pratiques en matière d’ESG. Ainsi, la note d’engagement a augmenté de 1,84 à 2,12, tandis que la note marque a progressé de 1,59 à 1,9.

Enfin, pour la première fois, la moitié des sociétés de gestion ont exprimé une raison d’être. Mais seulement moins d’un quart la lie à un objectif sociétal.