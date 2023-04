BTP Trésorerie devient Ecofi Trésorerie

BTP Trésorerie, sicav monétaire d’Ecofi labellisée ISR et créée en 1989, change de nom et devient Ecofi Trésorerie.Ecofi Trésorerie est une Sicav monétaire standard à valeur liquidative variable, qui cherche à optimiser la trésorerie sur un horizon de très court terme. Elle possède un encours de près de 3,4 milliards d’euros. Le processus de gestion et de suivi des risques est inchangé.