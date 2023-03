Bridgepoint gagne une manche contre l’actionnaire minoritaire d’une participation

Jurisprudence en vue dans le non coté ? Ce pourrait être le cas de la décision rendue fin janvier par la 16e chambre du tribunal de Paris opposant le fonds Bridgepoint à un actionnaire de Balt, l’une de ses sociétés en portefeuille spécialisée dans le matériel médical. Si elle est confirmée en appel, cette décision rebattrait en partie les cartes des pactes d’actionnaires dans le private equity.

Le tribunal a ainsi condamné l’actionnaire minoritaire de Balt, qui voulait appliquer une clause d’un pacte d’associé pour en prendre le contrôle, à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive au fonds d’investissement, majoritaire au capital. « L’intérêt de cette décision dépasse l’affaire en elle-même car le tribunal a jugé qu’une clause d’un pacte d’associés ne pouvait pas être exercée si son exercice allait à l’encontre de l’esprit dans laquelle elle avait été rédigée », explique un avocat.

L’affaire n’est pas banale. Bridgepoint, conseillé par le cabinet d’avocat Versini-Campinchi, Merveille et Colin, avait lors d’une opération de leverage buy out (LBO) acquis 55% du capital de Balt, son fondateur en conservant le solde et le statut de président. Comme souvent dans ce cas, un pacte d’associés liait les parties. Le document stipulait qu’en cas de sous-performance de la société amenant le fonds à révoquer son président, celui-ci pourrait exercer une option d’achat sur les actions détenues par le fonds. Deux ans après le rachat, le président de la société faisait part au fonds de sa volonté de redevenir majoritaire. Les négociations ont échoué et les relations entre associés se sont détériorées jusqu’à ce que Bridgepoint décide de révoquer le président de la société.

Une option pour le fonds

Toujours décidé à reprendre le contrôle de l’entreprise, celui-ci a décidé alors d’exercer l’option d’achat stipulée dans le pacte d’actionnaires, considérant que la société était en situation de sous-performance au moment de son éviction. Or, le tribunal, en accordant des dommages et intérêts pour procédure abusive, a jugé que c’était au fonds qu’appartenait la possibilité, « et non l’obligation », de notifier cette éventuelle sous-performance déclenchant l’option d’achat. Et, toujours selon le tribunal, les parties n’ont à « aucun moment constaté ni même mentionné » une telle situation.

Cette décision peut faire l’objet d’un appel, mais les juges de première instance ont ouvert une brèche en qualifiant de procédure abusive l’exercice d’une clause d’un pacte d’associés.