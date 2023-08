Brevan Howard recrute son responsable de l’activité au Moyen-Orient

Brevan Howard vient de recruter Oualid Lahsini en tant que directeur général de son activité au Moyen-Orient et responsable des partenariats avec les clients pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie. L’intéressé sera basé à Abu Dhabi, où la société de hedge funds a basé son tout nouveau centre pour le Moyen-Orient, et il sera rattaché à Natalie Faye Smith, responsable de la stratégie et des partenariats clients chez Brevan Howard.

Oualid Lahsini vient d’Ares Management Corporation où il était associé et responsable de la gestion des relations clients au Moyen-Orient et en Afrique. Il bénéficie d’une vingtaine d’années d’expérience.

Brevan Howard a annoncé l’ouverture de ses nouveaux quartiers généraux du Moyen-Orient en février 2023. Situés dans la Tour Al Sarab à Abu Dhabi, ils doivent accueillir une centaine d’employés dans la gestion de portefeuilles, la recherche, le trading, les risques, les opérations, les services clients, le développement, la conformité et la technologie. L’un des associés fondateurs de la société, Trifon Natsis, s’y est même installé. Plus récemment, c’est le responsable de la conformité de Brevan Howard qui s’est relocalisé à Abu Dhabi, quittant Londres, selon des informations de Financial News. Ce centre, qui semble revêtir une grande importance pour Brevan Howard, s’ajoute à ceux de Londres, New York et Genève.

