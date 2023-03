BNY Mellon IM recrute un responsable commercial institutionnels France et BeLux

BNY Mellon Investment Management vient de recruter Alexandre Gerbaud au poste de responsable commercial senior pour les investisseurs institutionnels en France, Belgique et Luxembourg. Basé à Paris, il couvrira les fonds de pension, les entreprises, les groupes d’assurance, les fondations et les family offices.

Il arrive d’Amundi ETF, où il occupait un poste similaire depuis sept ans, initiallement chez Lyxor AM. Précédement, il a couvert les institutionnels et les banques privées pour la France, la Suisse et Monaco chez Lyxor pendant dix ans. Il a également été vendeur dans l’obligataire chez ABN Amro. Il a débuté sa carrière en 1999 à la Société Générale.